Pea, Pound, Pasolini. Tre irregolari del Novecento

Il Teatro del Giglio si prepara ad ospitare una settimana intensa e affascinante dedicata a tre figure emblematiche del Novecento: Enrico Pea, Ezra Pound e Pier Paolo Pasolini. Dal 18 al 24 marzo, artisti, intellettuali e studenti si confronteranno su temi cari a questi personaggi "irregolari", cercando di oltrepassare i limiti ideologici che hanno caratterizzato le loro opere nel corso dei decenni. La programmazione, presentata ieri nel ridotto del Teatro del Giglio dall’assessore Mia Pisano, dall’amministratore unico del Giglio, Giorgio Angelo Lazzarini, dal direttore artistico Cataldo Russo, dalla dirigente scolastica del Liceo Classico “Machiavelli” Emiliana Pucci e da Giovanna Bellora presidentessa dell’Associazione Amici di Enrico Pea e pronipote dello scrittore.

Il calendario di appuntamenti, promosso dal Teatro del Giglio con il patrocinio del Comune di Lucca e del Centro studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia, vede la collaborazione dell’Associazione Amici di Enrico Pea, del Liceo classico "Machiavelli" di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca, è volto ad indagare il filo rosso che lega i tre artisti mettendoli in dialogo tra loro, con l’intento di cercare, attraverso la mediazione del confronto e dell’esperienza culturale, una strada per superare i limiti ideologici che hanno attanagliato nei decenni autori così importanti, tentando di portare a regime una visione il più possibile libera e a 360° capace di condurre il dibattito oltre ogni omologazione.

"E’ importante approfondire figure così complesse e legate tra loro da una comunicazione così intima e profonda: la poesia - ha sottolineato il direttore artistico Cataldo Russo -. Un’occasione come questa di approfondimento non è da sottovalutare. È obiettivo principale del teatro in generale riuscire ad essere uno spazio dove aprirsi alle domande e alla conoscenza". Il primo appuntamento sarà il 18 marzo, alle ore 17, nel ridotto del Teatro del Giglio, prenderà il via la settimana con la conferenza "Pea, Pound, Pasolini: Tre irregolari del Novecento", che vedrà la partecipazione di relatori come Carlo Pulsoni, Giovanna Bellora e Luciano Luciani, moderati da Simone Pellico. Il focus si sposterà poi su Ezra Pound e il suo capolavoro incompiuto, "The Pisan Cantos", con eventi previsti per martedì 19 e mercoledì 20 marzo. Il 19 marzo alle 17 si terrà un incontro di approfondimento curato dal giornalista e scrittore Mario Bernardi Guardi, con la partecipazione degli Assessori alla Cultura dei Comuni di Lucca e Pisa, Mia Pisano e Filippo Bedini, e di Giorgio Angelo Lazzarini.

Mercoledì 20 marzo, invece, gli studenti del Liceo Classico "Machiavelli" porteranno in scena estratti dei Cantos, offrendo una lettura-performance curata dai professori Delia Tocchini e Stefano Fanucchi. Giovedì 21 marzo, l’attenzione si concentrerà sul romanzo "Moscardino" di Enrico Pea, con l’evento "Pea - Moscardino - Pound" presso il Teatro San Girolamo. Curato dall’Associazione Amici di Enrico Pea, con la partecipazione di Luca Padalino, Caterina Simonelli e Giovanna Berti, l’evento offrirà un momento performativo e di approfondimento incentrato sulla relazione tra Pea e Pound. La settimana terminerà con due spettacoli di prosa firmati da Leonardo Petrillo: "Pasolini/Pound. Odi et amo", 22 marzo, e "Ezra in gabbia o il caso Ezra Pound", 23 e 24 marzo. Entrambi gli spettacoli saranno seguiti da un incontro con gli artisti, dando al pubblico l’opportunità di interagire e approfondire gli argomenti trattati. Per informazioni e prenotazioni agli eventi, è possibile visitare il sito. Conferenze e incontri con il pubblico sono ad ingresso libero, mentre per assistere alle letture è necessaria la prenotazione tramite e-mail.

Rebecca Graziano