Pea per Puccini. Volo sulle note verso Bruxelles

L’orchestra giovanile della scuola media Enrico Pea di Porcari è partita lunedì alla volta di Bruxelles per una delle tappe più significative del progetto “Nessun dorma“ che intende celebrare il maestro Giacomo Puccini nel centenario della morte. I cinquantasette musicisti, diretti dagli insegnanti di musica Valeria Barsanti e Riccardo Pieri, hanno lavorato su Turandot già a partire dallo scorso anno scolastico. Una vicenda, quella dell’ultima opera lirica del compositore lucchese, che unisce musica, storia, fiaba e costumi. Fanno parte dell’orchestra giovanile Enrico Pea anche alcuni ex alunni della scuola di Porcari che stanno proseguendo il proprio percorso al conservatorio Boccherini o al liceo musicale Passaglia. Il clou della trasferta belga sarà oggi quando l’orchestra si esibirà in due concerti. Il primo è in programma alle 15 negli spazi dell’Istituto italiano di cultura, in occasione del decennale dell’istituzione della sede dell’Anfi (associazione nazionale finanzieri d’Italia) a Bruxelles e nel 250esimo anniversario della fondazione della Guardia di finanza, che aveva insignito Giacomo Puccini del titolo di appuntato ad honorem. L’orchestra Enrico Pea eseguirà il concerto In ricordo di Giacomo Puccini. Il secondo appuntamento sarà alle 19.30 nella chiesa di Saint Jacques-sur-Coudenberg, la cattedrale cattolica dell’ordinariato militare in Belgio, quando all’orchestra Pea si uniranno i 186 piccoli coristi dell’European School di Uccle e di Berkendael a Bruxelles.

Sono i bambini dell’infanzia e della primaria che hanno lavorato in parallelo ai giovani musicisti della scuola di Porcari per la fiaba musicale Dove regna Turandot, spettacolo liberamente ispirato all’opera di Puccini, guidati dagli insegnanti e dai cantanti lirici della scuola Europa InCanto con l’associazione OperaMus. Al concerto parteciperanno, tra gli altri, alcune personalità istituzionali del Comitato delle Regioni del parlamento europeo. Anche una rappresentanza dell’amministrazione comunale di Porcari raggiungerà i giovani musicisti dell’orchestra Pea a Bruxelles. L’orchestra giovanile Pea è in cartellone anche al Teatro del Giglio.