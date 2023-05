Pauroso scontro tra auto sulla Galeotta: tre feriti in ospedale

Tre auto coinvolte ed altrettanti feriti, due ragazzi di 25 anni e una signora di 50, tutti altopascesi. E’ il bilancio dello spaventoso incidente stradale (nella foto) verificatosi giovedì sera poco prima delle 21 sulla strada provinciale Galeotta ad Altopascio. Per cause ancora in corso di accertamento si è verificato un terribile impatto tra una BMW, completamente distrutta nella parte anteriore, una Lancia Y e una Opel. Per estrarre gli occupanti incastrati nelle lamiere contorte, sono intervenuti i vigili del fuoco. Sul posto, una volta lanciato l’allarme, la centrale operativa del 118 ha inviato due ambulanze: quella di Altopascio e la Santa Gemma Galgani, oltre all’auto medica proveniente da Ponte Buggianese. I feriti sono stati trasportati all’ospedale San Luca. Non sono in pericolo di vita. La più grave è la donna, che ha riportato varie fratture. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri. Circolazione rallentata in entrambi i sensi di marcia per consentire la rimozione dei mezzi e la bonifica dell’asfalto.

M.S.