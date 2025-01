Pattuglia soccorre in strada un’anziana trovata in difficoltà

Una pattuglia della Polizia di Stato si attiva tempestivamente e soccorre un’anziana in difficoltà. L’episodio è accaduto venerdì pomeriggio. La pattuglia in servizio facente capo alla Questura di Lucca si è attivata per la segnalazione arrivata di una signora anziana in difficoltà, che sulla via del Brennero, in zona San Lorenzo a Vaccoli cercava aiuto, facendo segno alle auto.

"La mia mamma – racconta la figlia della signora M.O. – aveva dovuto lasciare l’auto perché un guasto e stava cercando di tornare a casa a piedi, ma si era affaticata troppo. Voglio ringraziare a nome di tutta la famiglia il vice ispettore Guido e l’agente Attilio (nella foto) per la loro gentilezza, disponibilità e spirito di servizio, perché hanno fatto di tutto per sincerarsi che la mamma stesse bene e mi hanno prontamente rintracciato, oltre ad attendere che arrivassi da lei ed assistermi a rintracciare poi l’auto lasciata a qualche chilometro di distanza. Attraverso loro un ringraziamento va a tutti i poliziotti che ogni giorno si mettono a disposizione dei cittadini per cose grandi e piccole".