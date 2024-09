Patronato Cia. Nuova sede a Fornoli. A tagliare il nastro il sindaco Michelini

E’ stata inaugurata ieri mattina, lunedì 2 settembre la nuova sede nel comune di Bagni di Lucca. I nuovi uffici si trovano a Fornoli, in via Papa Giovanni 58, presso la vecchia sede del centro socio sanitario che è stata ristrutturata e rinnovata e che ospiterà gli uffici del Caf, del Patronato Cia-Inac e della Cia Toscana Nord.

Questi gli orari di apertura: da lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18. Il tradizionale taglio del nastro è avvenuto ad opera del sindaco di Bagni di Lucca Paolo Michelini insieme al direttore della sede locale Salvatore Santi (in foto).

Hanno partecipato il presidente della Cia Toscana Nord Luca Simoncini, il direttore provinciale di Lucca-Massa Carrara Alberto Focacci, il consigliere delegato del comune Silvano Salotti e molte persone. Presente naturalmente tutto il personale responsabile della sede con preponderanza femminile.

Il sindaco Michelini ha dichiarato: "Sono onorato e soddisfatto di questa nuova sede del patronato Cia, ogni volta che nasce un’attività è una ricchezza tutto il nostro territorio si arricchisce. La nuova sede di Fornoli è accogliente, ben attrezzata e funzionale anche per il comprensorio della Media Valle del Serchio. Assicura un servizio competente per i cittadini a livello di assistenza fiscale e per i pensionati, che a volte hanno a che fare con pratiche che risultano complicate. L’amministrazione comunale augura buon lavoro ai responsabili".

Soddisfazione è stata espressa anche dal consigliere comunale Silvano Salotti responsabile della frazione di Fornoli. Per il momento, fino al termine degli adempimenti fiscali, il sabato mattina resterà aperta anche la vecchia sede di via Umberto I° a Bagni di Lucca Villa, per agevolare coloro che avevano già preso appuntamento in quella sede. Inoltre, l’ufficio di Villa, limitatamente al servizio di Patronato Inac, sarà a disposizione degli utenti il mercoledì mattina.

Marco Nicoli