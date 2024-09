Passi carrai, conto alla rovescia. Un mese per presentare domanda

Conto alla rovescia per l’entrata in vigore delle nuove norme sui passi carrai nel comune di Lucca. per i passi carrabili entro il 30 settembre deve essere infatti presentata la domanda. La tariffa, come annunciato dal Comune, è 24 euro al metro quadro, con pagamento a Lucca Riscossioni e Servizi.

C’è tempo fino al prossimo 30 settembre per mettersi in regola per i passi carrabili, che diventano a pagamento a un costo fissato a 24 euro a metro quadro in tutto il territorio comunale di Lucca. Coloro che hanno il cartello regolarmente autorizzato, al fine di continuare ad esporlo, dovranna o compilare il modulo preposto, da consegnare a Lucca Riscossioni e Servizi che ne gestisce la riscossione per conto del Comune di Lucca. Il modulo può essere scaricato sia dal sito del comune di Lucca (www.comune.lucca.it ) che dal sito di Lucca Riscossione e Servizi all’indirizzo www.lrservizisrl.it; oppure sarà possibile ritirare la modulistica direttamente presso la sede di Lucca Riscossioni e Servizi srl in via G. Bigongiari 41 3° piano – ufficio Passi carrabili.

Coloro che non volessero rinnovare la concessione, dovranno compilare il relativo modulo di disdetta e riconsegnare fisicamente il cartello all’ufficio strade e progettazione del Comune di Lucca. Nel caso in cui il titolare di passo carrabile sia diverso rispetto al richiedente, per poterlo mantenere esposto, dovrà fare la voltura sempre riempiendo l’apposito modulo reperibile nelle modalità sopra indicate e trasmetterlo al Comune. Pertanto entro il 30/09/2024 tutti i contribuenti dovranno provvedere ad effettuare l’auto- dichiarazione, pena la decadenza dell’atto di autorizzazione.

Per informazioni contattare i seguenti recapiti: telefono 0583 1971482 e-mail [email protected] Il processo parte dalla delibera del Consiglio Comunale n° . 7 del 13/02/2024, che ha disposto che a partire dal 01/01/2024 i passi carrabili saranno a pagamento e la delibera della Giunta Comunale con delibera n. 44 del 29/02/2024 che ne ha approvato le tariffe pari a 24 euro al metro (larghezza dell’accesso). Un costo medio da 60 a 100 euro l’anno.