Passeggiata per dire no alla nuova strada nel quartiere di S. Anna

“Come Europa Verde – Verdi Lucca ci schieriamo convintamente a sostegno dell’Associazione Parco di S. Anna - così Luca Fidia Pardini e Marta Glenda Lugano –, che ha lanciato una petizione popolare contro la realizzazione di una strada che collegherebbe Via delle Tagliate con via Alcide De Gasperi, impattando pesantemente sulle aree verdi vicine al Parco Fluviale, le poche aree verdi rimaste nel quartiere. Rilanciamo anche l’invito dell’Associazione a tutta ad una passeggiata nei luoghi interessati dallo scellerato progetto, con aperitivo finale (ritrovo Sabato 30 Settembre al ristorante Du’ Palle, in Via del Tiro a Segno, ore 16). A sostegno della realizzazione della strada vi è la solita, stantia idea che siano necessarie più strade per adeguare l’attuale viabilità al traffico pesante, composto da veicoli sempre più ingombranti. Ci opponiamo nettamente a questa filosofia“.