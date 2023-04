Pasquetta da record In tantissimi a Tiglio

Nonostante un poco primaverile venticello gelido, è stato un successo il tradizionale appuntamento del lunedì di Pasqua a Tiglio, in occasione delle quarantore. L’appuntamento quest’anno ha fatto registrare presenze da record. In tanti, come da tradizione, sono giunti a Tiglio a piedi; forse la maggioranza dei presenti ha optato per raggiungere il paese attraverso le antiche mulattiere da Barga, Coreglia e Pegnana ripulite a dovere; in tanti sono arrivati anche in auto, riempiendo gli spazi ed i tavoli allestiti a Tiglio Alto con una folla colorata ed allegra di persone. Come al solito la Misericordia di Tiglio e i paesani hanno fatto tutto il possibile per accogliere al meglio i partecipanti, con il supporto anche di alcuni amici barghigiani come il Gruppo dei Balordi che hanno sfornato pizze e focacce a volontà dal loro speciale forno con le ruote giunto da Barga.

Alla fine della giornata tutte le scorte erano finite. In chiesa intanto, la mattina la santa messa celebrata da don Stefano Serafini e l’esposizione dell’Altissimo per le quarantore, in una gremita chiesa di San Giusto. Tra i momenti della tradizione, la classica gara del rotolino organizzata dalla Misericordia di Tiglio, con il governatore Paolo Balducci a svolgere anche il ruolo di attentissimo direttore di gara. Per la cronaca e per la storia è stata vinta da Francesco Giovannetti; secondo posto per Samuela Simonini e terzo posto per Rita Mori. Anche per la gara la partecipazione è stata da record, con 110 uova colorate lanciate sulla pista; il che vuol dire praticamente da tutti i bambini ed i ragazzi presenti alla festa di Tiglio.

Luca Galeotti