Pasquetta al lago di Sibolla

Una giornata di festa diversa, una full immersion nella natura, facendo gli scongiuri che giovepluvio conceda una tregua. Una Pasquetta immersi nella natura, alla scoperta degli animali della Riserva Naturale del Lago di Sibolla, per riscoprire le bellezze di una riserva naturale da conservare, preservare e conoscere sempre di più. Lunedì 1 aprile, il giorno di Pasquetta, dalle 9 alle 12, è infatti in programma, nell’oasi naturalistica che sorge a pochi passi dal centro storico della cittadina del Tau, una visita guidata per esplorare il mondo degli animali attraverso i segni e le tracce che lasciano nella Riserva, testimonianza della loro presenza e delle loro attività.

Per informazioni e prenotazioni: [email protected] o mandare un messaggio (preferibilmente Whatsapp) al numero 370.3695621. Inoltre, il Lunedì di Pasqua il Centro Visite sarà aperto con il suo solito orario, dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30.

L’appuntamento rientra nel calendario degli eventi primaverili della Riserva Naturale del Lago di Sibolla di Altopascio. Il programma completo è disponibile sui canali social della Riserva e nasce dalla collaborazione tra il Comune di Altopascio, gli Amici del Padule di Fucecchio per la Biodiversità, la Regione Toscana e le Riserve regionali della Toscana. Molti gli appuntamenti in primavera.

M.S.