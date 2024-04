Bene l’Area Vasta. Legambiente chiede: "Tramvia della Costa moderna ed efficace"

Bene le parole del sindaco Mario Pardini sull’Area Vasta e la mobilità nell’area costiera della Toscana, ma ora servono i fatti; a partire dalla tramvia.

La disponibilità ribadita nei giorni scorsi dal sindaco Mario Pardini – e pronunciate in una intervista rilasciata proprio al nostro quotidiano e che hanno fatto seguito alle analoghe parole del sindaco di Pisa, Michele Conti – in relazione al ruolo e al contributo della città nel sistema socio economico di Area Vasta della Costa sono piaciute a Legambiente Lucca che chiede però al primo cittadino di impegnarsi per la realizzazione della tramvia di area vasta, ma anche di rendere pubbliche le osservazioni presentate al tavolo di Anas sugli Assi viari.

"Abbiamo letto con piacere – si legge in una nota dell’associazione ambientalista – che il sindaco di Lucca, Mario Pardini, ha dichiarato che, viste le criticità del nostro sistema infrastrutturale, è necessario un piano della mobilità dell’area costiera condiviso con altri Enti. Nella dichiarazione il sindaco ha condiviso e individuato nella realizzazione di una metropolitana di superficie nell’Area Vasta della Costa tra Lucca Pisa e Livorno, lo strumento "per puntare su un sistema di mobilità sostenibile moderna ed efficace".

Con ciò ha fatto propria la proposta presentata da questa Associazione in Consiglio Comunale il 6 maggio 2019, e successivamente recepita nelle Linee programmatiche di mandato 2022-2027 dell’Ente, in cui veniva promossa una differente idea di mobilità nell’Area Vasta della Costa, per rendere fruibile con un una tramvia il territorio in cui vive e lavora un terzo dei cittadini toscani, favorendone il progresso socio-economico".

Legambiente ricorda come questo progetto sia parte significativa delle sue proposte alternative al sistema di Assi Viari, oramai ridotto al solo Asse Nord Sud, la cui realizzazione "in solitaria" determina la necessità di accertamento della sostenibilità del primo stralcio funzionale rispetto agli obiettivi generali dell’opera nel suo complesso.

"Il solo primo stralcio funzionale – prosegue l’associazione del Cigno Verde – oltre a realizzare una prolungata cantierizzazione del territorio, non assolverà all’obiettivo di "liberare il traffico dei mezzi pesanti dalla circonvallazione", e in assenza di adeguate previsioni e di efficaci soluzioni del Piano Operativo recentemente approvato, realizzerà una connessione fra il traffico di attraversamento e quartieri già congestionati dal traffico esistente, posti a sud della città".

"Nell’augurare – conclude Legambiente – che l’Amministrazione comunale renda pubbliche le proprie osservazioni presentate al Tavolo Anas, auspichiamo che essa continui nel percorso intrapreso per la concreta promozione del sistema tramviario di Area Vasta, rendendolo completo dei collegamenti necessari con i territori non ancora coinvolti, come i Comuni della Piana Lucchese, della Mediavalle e della Garfagnana, adempiendo ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, con obiettivo di risolvere i problemi e non di spostarli altrove".