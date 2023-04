Pasqua in musica nella splendida “San Salvatore“

Concerto di Pasqua della Lym Ynella splendida chiesina della Misericordia in centro storico. L’appuntamento è per domani sera alle 21.15. La prima parte del concerto vedrà protagonista il nuovo coro Harmonia Mundi composto da circa 20 elementi preparati e diretti dal Maestro Vijay Pierallini Direttore della LYM Academy di Lucca. Nell’occasione sarà eseguita in prima assoluta la Messa Pasquale Ressurexit in stile antico, scritta e arrangiata da Pierallini.

La messa nelle parti canoniche del Kyrie, Gloria , Sanctus e Agnus Dei è la celebre Messa in Gregoriano “Messa degli Angeli”, quella che la domenica viene sovente eseguita in Vaticano, a cui il maestro Pierallini ha scritto un arrangiamento orchestrale come il brano a seguire Victimae Pascali. Cuore della messa sono i brani inediti Ressurrexit e l’Amen composti dal maestro Pierallini. Nella serata sarà presentata anche l’Aria sulla IV Corda di J.S.Bach (la sigla di Quark) con arrangiamento del maestro Pierallini eseguita dai [email protected] ensemble vocale di grande prestigio della Lym Academy. La seconda parte sarà dedicata interamente ai giovani allievi della Lym Academy dei corsi Young Teen Junior E Shining Joy che assieme canteranno i brani coreografati su 3 brani moderni Joyful Joyful – This is me e Dynamite che è l’inno della Lym Academy.

La Lym Academy è la Scuola di Canto solistico e corale e di tutte quelle discipline complementari che potenziano il cantante, quali recitazione e danza. Forma bambini, giovani e adulti dando loro la possibilità di scoprire e intensificare i loro talenti nelle Arti dello Spettacolo. In più sviluppa professionalmente canzoni e coreografie da portare in scena, dando ai giovani allievi l’opportunità di sperimentare la propria voce cantata come mezzo espressivo individuale insieme alla gioia di una sequenza di movimenti adatta alla danza. Il Concerto di Pasqua è un omaggio che la Misericordia di Lucca farà all’Arcivescovo Monsignor Paolo Giulietti che sarà presente al concerto. L’evento è a ingresso con offerta libera a favore della Misericordia di Lucca.