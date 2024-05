Partono i servizi di “pet care“ per anziani e soggetti disabili

Proseguono le attività del Comune, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa, per il progetto europeo di ricerca In-Habit, con iniziative volte alla valorizzazione e promozione dei benefici psicofisici discendenti dal rapporto uomo-animale. Dal 4 giugno partono i servizi di “pet-care“ sul territorio, grazie alla co-progettazione con associazioni selezionate (Anpana Lucca, Lav Lucca e Anche per Te ETS) a disposizione per interventi in supporto di anziani e soggetti con disabilità residenti nel Comune di Lucca. Su impulso dell’assessore alle politiche animali, sono stati infatti individuati innovativi interventi assistenziali in favore di chi si trova in una situazione di temporanea o permanente difficoltà ad accudire il proprio animale di affezione. Lucca sarà tra le prime città a livello nazionale ad offrire questa tipologia di servizio. Le attività andranno ad affiancare gli interventi di pet therapy già in corso nelle due RSA cittadine, accolti con entusiasmo dagli ospiti delle strutture. L’accesso al servizio dovrà avvenire previo contatto telefonico, il martedì e venerdì dalle 16.30 alle 19.30, al numero dedicato 371/7863249.