Partiti i lavori in via dei Marchi: "Ma preoccupa via dello Spada"

Sono iniziati ieri i lavori per l’asfaltatura di via dei Marchi a Capannori centro. Un intervento molto atteso che, condizioni meteo permettendo, si concluderà nel giro di poco più di una settimana. Per consentire la realizzazione dell’intervento la strada è stata chiusa al transito, ma è stato lasciato l’accesso consentito l’accesso ai residenti.

Intanto arrivano nuove segnalazioni dal territorio di strade che necessitano interventi. Fra queste c’è la situazione di via dello Spada, tra Parezzana e Massa Macinaia, che da oltre un anno vede un tratto di carreggiata sprofondare letteralmente.

"È una strada frequentata che permette di tagliare la piana da Sud a Nord. Erano stati appena eseguiti i lavori per stendere il nuovo asfalto – raccontano i residenti della zona – quando una lunga crepa è tornata a segnare la carreggiata in senso longitudinale e un tratto è stato transennato e messo a traffico alternato. Adesso un pezzo di strada si sta letteralmente aprendo, con il rischio di scivolamento e crollo nel fosso laterale.

Come se non bastasse un altro tratto della stessa strada sta subendo la stessa sorte e anche qui si è provveduto solamente a transennarlo". I residenti chiedono che vengano realizzati gli opportuni interventi di consolidamento della carreggiata, prima che sia troppo tardi, in particolare nei due tratti in cui ormai l’asfalto è sprofondamento, ma anche in altri tratti della viabilità dove si sta presentando lo stesso problema.

B.D.C.