Partecipate, si cambia. Ma niente “rivoluzione“

Partecipate del Comune, manovre in corso. Praticamente quasi tutte le aziende in cui il Comune di Lucca detiene partecipazioni di maggioranza, a cominciare da quella che è la cassaforte delle realtà controllate da Palazzo Orsetti, ovvero Lucca Holding vedono il rinnovo dei loro consigli di amministrazione in questi giorni: da qui a metà maggio, il sindaco, di concerto anche con le forze politiche che lo sostengono, dovrà dunque rinnovare la fiducia a chi sta dirigendo le aziende comunali. La sensazione, trattandosi di una scadenza intermedia, è che non ci saranno rivoluzioni. Solo qualche ritocco, prima di tutto legato agli impegni personali di alcuni degli amministratori e, salvo eccezioni, destinato a riguardare più che altro i consiglieri e non le posizioni apicali.

Dunque, salvo colpi di scena dovrebbe rimanere Marco Porciani (in quota Lega), attualmente amministratore unico di Lucca Holding che controlla tutte le altre aziende in nome e per conto del Comune. Porciani, di recente, anche a seguito di alcune affermazioni legate al destino di Geal definita ormai "spiritualmente in Gaia" e di segno contrario a quello che auspica la stragrande maggioranza della coalizione di governo, è uno dei nomi in discussione, ma, alla fine, la sua conferma pare probabile. A meno che non si ritiri per scelta personale.

Quello che forse potrebbe invece fare a Geal l’attuale presidente Paolo Buchignani, in quota Lega. Nell’azienda al centro di una serrata battaglia legale e politica per garantirle continuità azienda potrebbe essere anche qualche altra novità nel consiglio di amministrazione attualmente composto da Claudia Giuntini, Iacopo Aquilini e Leonardo Bandettini. Dovrebbero essere confermati invece l’amministratore unico di Lucca Plus Roberto Di Grazia (Difendere Lucca), e l’intero consiglio di amministrazione di Gesam Reti, composto dal presidente Marco Agnitti (Fratelli d’Italia) e dai consiglieri Silvia Francesconi e Lorenzo Lucatelli.

Conferma in vista anche per la presidente di Sistema Ambiente Sandra Bianchi: nel cda al posto dell’avvocato Massimo Pieri entra la nuova consigliera Elena Del Frate, sempre in quota Forza Italia. Come confermato nel suo incarico sarà l’amministratore unico di Lucca Crea (che organizza tra gli altri Lucca Comics and Games) Nicola Lucchesi espresso da Lucca 2032. E stessa sorte dovrebbe toccare al consiglio di amministrazione di Lucca Riscossioni e Servizi che vede presidente Giada Martinelli (Fratelli d’Italia) e come consiglieri Luca Bianchi e Donatella Nelli.

Fabrizio Vincenti