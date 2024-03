Parte la maratona dei play-off. Al Palasuore arriva Prato

Dopo la serie B sfiorata nella passata stagione, questa doveva essere quella della valorizzazione delle giovani giocatrici. Così è stato, ma questo obiettivo si è coniugato alla perfezione con i risultati, fattore mai scontato. Così adesso le ragazze del Basket Femminile Porcari affrontano i play-off con fiducia ed entusiasmo. Purtroppo c’è la difficoltà di portarsi dietro le vittorie della prima fase.

Porcari fa parte di un girone a 4 con Prato, San Giovanni Valdarno e Viareggio. Sono previste partite di andata e ritorno e le squadre, come detto, si trascinano l’esito negli scontri diretti, con le tre avversarie, della prima parte. Le gialloblu sono quindi penalizzate sotto questo punto di vista, perché possono contare su una dote di soli 2 punti, contro gli 8 di Prato e Valdarno e i 6 di Viareggio. Ma le ragazze di Francesca Salvioni, che già in regular season si sono dimostrate estremamente competitive, raggiunto l’obiettivo – non scontato alla vigilia – dei play-off si presentano come la mina vagante capace di sovvertire gli equilibri.

Vedremo come andrà sul campo, a cominciare dalla prima sfida, domenica 17 alle 18.30 al Palasuore contro Prato. Una gara senza dubbio difficile, ma non impossibile per le gialloblu.

M.S.