Parrocchie della Lucchesia. Giro di nomine deciso da Giulietti: ecco i nomi

Lucca, 1 luglio 2024 – Questa le nomine nelle comunità parrocchiali annunciate ieri dall’arcivescovo, monsignor Paolo Giulietti.

Garfagnana Ovest. Don Jean Damascene Muziraneza, della diocesi di Byumba (Rwanda) sarà il nuovo amministratore parrocchiale delle parrocchie di Camporgiano, Capricchia, Careggine, Casciana, Cascianella, Filicaia, Poggio, Puglianella, Roccalberti, Roggio, Sillicano, Vagli Sopra, Vagli Sotto e Vitoio-Casatico, in sostituzione di don Jean Berchmans Turikubwigenge, trasferito ad altro incarico, e di don Giuliano Salotti, che si collocherà in quiescenza. Inizierà il suo ministero pastorale domenica 15 settembre 2024.

Garfagnana Est. Don Riccardo Micheli, fino parroco solidale della Comunità parrocchiale Valfreddana Sud, sarà il nuovo parroco moderatore. Don Giovanni Grassi e don Giovanni Marovelli rimarranno parroci solidali; don Fulvio Calloni assumerà l’incarico di Rettore del Santuario di San Pellegrino in Alpe e dell’Eremo di Capraia; don Giuliano Salotti e mons Giuseppe Dini si collocheranno in quiescenza. I suddetti presbiteri si avvarranno della collaborazione dei Diaconi permanenti Francesco Linari, Luigi Luciani (che lascia l’incarico in Alta Garfagnana) e Francesco Pieretti. Don Damiano Bacciri lascerà gli attuali incarichi nella Comunità parrocchiale; don Giancarlo Biagioni lascerà la cura della Parrocchia di Pontecosi. L’inizio del ministero pastorale di don Riccardo sarà domenica 6 ottobre.

Capannori Nordovest Mons. Emilio Citti sarà il nuovo parroco di Lappato, Petrognano e San Gennaro, già affidate a don Cyprien Mwiseneza, trasferito ad altro incarico. Il diacono Giampaolo Benedetti, finora assegnato alla Comunità parrocchiale Capannori Nordovest, collaborerà con i presbiteri della comunità parrocchiale Collodi-Villa Basilica. L’inizio del ministero pastorale di mons. Citti sarà domenica 15 settembre 2024.

Valfreddana Sud. Don Samuele Del Dotto, finora vicario parrocchiane nella Comunità parrocchiale Marlia, sarà parroco solidale della Comunità parrocchiale “Valfreddana Sud”, in sostituzione di don Riccardo Micheli, trasferito ad altro incarico. Inizierà il suo ministero pastorale domenica 12 settembre.

Oltreserchio Sud. Don Cyprien Mwiseneza, finora parroco di Lappato, Petrognano e San Gennaro, sarà il nuovo parroco moderatore della Comunità parrocchiale in sostituzione di mons. Giuseppe Bernacchioni trasferito ad altro incarico. Inizierà il suo ministero sabato 14 settembre.

Morianese. Mons. Giuseppe Bernacchioni, già parroco moderatore della comunità Oltreserchio Sud, collaborerà con i presbiteri della comunità Morianese e all’assistenza dei detenuti della Casa Circondariale di San Giorgio, in qualità di Cappellano volontario. L’inizio del suo ministero pastorale sarà domenica 22 settembre.

Villa Basilica-Collodi. Don Jean Berchmans Turikubwigenge, proveniente dalla comunità Garfagnana Ovest sarà il nuovo parroco di Collodi e di Veneri e moderatore della comunità Villa Basilica-Collodi. Don Antonio Tidei rimarrà Parroco delle parrocchie di Colognora, Pariana e Villa Basilica; don Giovanni Checchi continuerà a prestare la propria collaborazione nella misura del possibile. Il diacono Giampaolo Benedetti, finora assegnato alla Comunità parrocchiale “Capannori Ovest” collaborerà con i suddetti presbiteri. Don Turikubwigenge inizierà il suo ministero sabato 28 settembre 2024.

Ospedale e Parrocchia di San Luca. Don Damiano Bacciri, proveniente dalla comunità Garfagnana Est e don Volodymyr Lyupak (dell’Esarcato per i fedeli greco-cattolici Ucraini in Italia e Cappellano della locale comunità Ucraina) saranno i nuovi Cappellani e Parroci solidali dell’Ospedale San Luca, P. Luciano Meli Ofmcapp collaborerà con i nuovi responsabili, secondo le indicazioni da essi ricevute. L’inizio del ministero sarà sabato 31 agosto.