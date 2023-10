Parolini presenta il suo poemetto

Un poemetto che, nella sua metrica, incastona le parole e i versi di Giovanni Pascoli, facendoli brillare sotto un’antica, ma anche nuova luce. Così viene anticipato “L’Ora di Pascoli - The Hour of Pascoli“, il volume di Massimo Parolini che verrà presentato domenica alle 11, alla Casa Museo Giovanni Pascoli. Il libro, vincitore del Premio Pascoli edizione 2021 - Sezione edita, verrà presentato dallo stesso autore che, nel corso della sua corposa carriera letteraria, ha spesso trovato ispirazione per i suoi versi dalla terra di Pascoli, immergendosi nell’atmosfera e nella storia del paese in cui il poeta è vissuto. La presentazione rientra nella manifestazione culturale “I giorni della poesia“, la due giorni che si tiene in occasione delle cerimonie di premiazione della decima edizione del Concorso nazionale di poesia Giovanni Pascoli - L’ ora di Barga. Il poemetto presentato, in versione bilingue, vede l’introduzione della studiosa pascoliana Alice Cencetti e le illustrazioni di Pietro Verdini.