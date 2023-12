“Park zona ovest. Un passo avanti importante“

Esprimono soddisfazione Confcommercio e la sua Commissione Città di Lucca, nel commentare il lavoro promosso dal Comune che ha portato al recupero di 93 nuovi stalli a pagamento all’interno della ex Manifattura. “Una notizia senza dubbio positiva - si legge in una nota congiunta a firma del presidente di Confcommercio Rodolfo Pasquini e del presidente della Commissione Charles Di Benedetto - sul fronte di sosta e accessibilità per l’intero centro storico ed in modo particolare per la sua Zona Sud Ovest. Area, questa, che per anni - sotto la guida della precedente amministrazione - è stata colpita dalla perdita di centinaia di posti auto a striscia blu con la chiusura della ex caserma Lorenzini; la cancellazione di parcheggi a piazzale Verdi; i lavori della nuova rotatoria all’esterno di Porta Sant’Anna e la conseguente sparizione degli stalli di piazzale Boccherini; la chiusura della stessa Manifattura e della porzione del Cittadella, oggi recuperata dall’attuale amministrazone”.

“Una perdita di stalli - continuano Pasquini e Di Benedetto – che, nonostante i nostri ripetuti appelli, non ha mai trovato in passato soluzioni alternative, comportando peraltro una perdita importante di entrate anche per il Comune e la società Metro“. “Nello specifico i 93 posti appena riaperti assumono ancora maggiore rilevanza perchè posizionati all’interno di una zona che per anni ha versato in uno stato di degrado e abbandono, fino a diventare una zona frequentata da soggetti poco raccomandabili. Con forte preoccupazione, giusto rimarcarlo, per gli utenti del Cittadella e i residenti stessi dell’area. Naturalmente il saldo fra gli stalli a pagamento perduti e recuperati resta negativo, ma è un inizio che fa ben sperare“.