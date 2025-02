Pari opportunità. Coli, eletta presidente della Commissione

Valeria Coli, abitante a Castelnuovo, fotografa di professione, impegnata nella vita della comunità, è la nuova presidente per i prossimi cinque anni della Commissione Pari Opportunità di Castelnuovo.

La Commissione è poi composta dalla vice presidente Chiara Vergamini, Antonella Piagentini, Nicole Bosi Picchiotti, Marzia Vivi e Amanda Pedreschi. Fanno parte di diritto anche le consigliere elette tra cui la vicesindaco con delega alle Pari Opportunità Chiara Bechelli, l’assessore Ilaria Pellegrini, la capogruppo di maggioranza Rebecca Moscardini, le consigliere di minoranza Elena Picchetti e Silvia Grossi.

"Sono felice – ha detto Coli – di far parte della Commissione Pari Opportunità del mio Comune. Questo mi dà la possibilità di impegnarmi attivamente in un ambito a me molto caro, che è quello dell’abbattimento di ostacoli che impediscono il pieno raggiungimento della parità di genere. Siamo una bella squadra e sono sicura che saranno cinque anni proficui. Invito i cittadini e chi fosse interessato a condividere idee e suggerimenti e collaborare con la Commissione. Ci trovate alla pagina Fb Commissione pari Opportunità del Comune di Castelnuovo di Garfagnana e all’indirizzo mail [email protected]".

Il primo impegno della nuova Commissione è stato organizzare un incontro con le classi quarte dell’ Isi Garfagnana sulla violenza di genere svolto al Teatro Alfieri, con gli interventi del vicesindaco Chiara Bechelli, della dottoressa Nicole Bosi Picchiotti, medico di Pronto Soccorso e responsabile del codice rosa, i marescialli dei carabinieri Pietro Lemmi di Castelnuovo e Luca Iannucci di Camporgiano e Maria Stella Adami e Valentina Folegnani del Centro antiviolenza “Non ti scordar di te“.

Gli studenti si sono dimostrati molto attenti, ed infine, alcuni di loro, con la prof.ssa Brunella Bertoni, hanno presentato un proprio lavoro statistico sui femminicidi.

Dino Magistrelli