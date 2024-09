Pardini inizia una nuova sfida: "Non parto da favorito. Ma era così anche nel 2022..."

"Si riparte. Perché il bello della vita è che non si arriva mai. C’è sempre opportunità di crescere, migliorarsi e soprattutto di fare di più": ecco come il sindaco di Lucca Mario Pardini commenta la scelta di candidarsi ufficialmente alla presidenza della Provincia.

"Ringrazio per la fiducia i consiglieri che si sono messi in gioco - aggiunge - e tutti quelli che hanno firmato per il sostegno di queste candidature. Si riparte, dicevamo. Perché oggi inizia la tappa finale di un percorso di sfida molto difficile: le elezioni di secondo livello – dove non votano i cittadini, ma i 471 consiglieri comunali e sindaci dei 33 Comuni della provincia di Lucca. Un percorso in cui – come già successo quando mi candidai a sindaco di Lucca – non parto da favorito: i numeri non sono dalla mia parte, ma non lo erano neppure nel 2022, quando fui eletto primo cittadino".

"Ma i numeri, i calcoli matematici, le fredde strategie pensate nelle stanze del potere non sono tutto, allora come oggi - aggiunge Pardini - . Perché – allora, come oggi – a fronte delle sfide date per vinte (o perse) a tavolino si percepisce nell’aria una voce – sottile e diffusa – che chiede il cambiamento, la discontinuità. Una voce che non tutti sono capaci di sentire".

Per Pardini, il bilancio della guida Pd della Provincia è negativo. "Ho sentito parlare di Provincia come “casa dei Comuni“ - conclude - peccato che molti di questi Comuni non si siano accorti di fare parte insieme di una casa. Per queste e per tante altre ragioni credo fortemente che sia arrivato il momento di un forte e deciso cambio di passo nell’amministrazione di questo importante ente".

"Un ente – la Provincia di Lucca – che probabilmente molti cittadini sentono distante, ma che invece ricopre competenze molto importanti per tutto il territorio - conclude il sindaco di Lucca - . Per questo – oggi, come nel 2022 – mi sono messo a disposizione della comunità".

