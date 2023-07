Pardini, gradimento in calo Consensi scesi sotto il 50% "Uno sprone a fare meglio"

Retromarcia, almeno stando alle classifiche de Il Sole 24 Ore, nel gradimento del sindaco Mario Pardini da parte dei lucchesi. Secondo il quotidiano finanziario che ogni anno pubblica la graduatoria della Governance Poll, il primo cittadino di Lucca ha infatti perso 2,5 punti percentuali rispetto al momento della sua elezione avvenuta lo scorso anno, scivolando così dal 51% al 48.5% dei consensi e piazzandosi al 76° posto in Italia sugli 87 Comuni capoluogo di provincia monitorati.

Secondo il sondaggio, in sostanza, al momento, il sindaco incontrerebbe il favore di meno della metà dei cittadini lucchesi. Le rilevazioni sono state effettuate tra maggio e giugno 2023 utilizzando sistemi misti: Cati, Cawi ed il sistema Tempo Reale di creazione dell’Istituto demoscopico Noto Sondaggi. La numerosità campionaria è stata pari a 600 elettori in ogni Comune, disaggregati per genere, età ed area di residenza. Numeri che però non spostano il giudizio dello stesso Mario Pardini che si dice sicuro di avere un’altra popolarità, pur aggiungendo che anche il sondaggio deve essere uno stimolo a fare meglio.

"Lo prendo come un pungolo per fare meglio – dichiara al nostro giornale il sindaco – anche se non è la sensazione che avverto nel contatto che ho ogni giorno con i cittadini, in ogni caso anche questo sondaggio è uno sprone a fare ancora meglio".

Lucca, peraltro, da anni non brilla nelle graduatoria de Il Sole 24 Ore da quelle sulla qualità della vita a quelle sul gradimento del sindaco: nel 2021, ultimo anno prima delle nuove elezioni, l’allora sindaco Tambellini si fermò al 49 per cento di gradimento e un 81° posto a livello nazionale. L’ex sindaco di centrosinistra iniziò bene il primo mandato nel 2012, salvo poi precipitare lentamente nelle posizioni una volta rieletto nel 2017. A livello regionale, in questo 2023, bene i sindaci di Firenze (Dario Nardella, centrosinistra), di Prato (Matteo Biffoni, centrosinistra), di Pistoia (Alessandro Tomasi, centrodestra) e di Livorno, sia pure in calo, (Luca Salvetti, centrosinistra). Nella parte bassa della classifica, oltre a Pardini, Francesco Vivarelli Colonna (Grosseto, centrodestra) e Alessandro Ghinelli (Arezzo, centrodestra).

Fabrizio Vincenti