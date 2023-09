Pardini e il 5 settembre “La libertà è il tesoro più prezioso di un popolo“

“La libertà è il tesoro più prezioso di un popolo. Essa va sempre conquistata, difesa, mai data per scontata. La data che si celebra oggi è un momento fondamentale nella storia della nostra Lucca, un anniversario che ci riporta al giorno della Liberazione della città dai nazifascisti - avvenuta esattamente 79 anni fa - e ci permette di rendere onore a coloro che ebbero un ruolo fondamentale per creare le condizioni per far tornare libera Lucca senza inutili spargimenti di sangue, ossia favorire l’ingresso in città degli americani senza sparare un colpo e quindi senza ulteriori perdite di vite fra la popolazione“.

Con queste parole ieri mattina il sindaco di Lucca, Mario Pardini, ha celebrato – assieme alle altre autorità cittadine – il 5 settembre, ricorrenza della Liberazione di Lucca. Lo ha fatto nel corso di una cerimonia che si è snodata attraverso i luoghi simbolo di questa ricorrenza e si è conclusa a Nozzano per l’intitolazione di una strada a Leila Farnocchia.

Pardini ha poi ricordato di nomi – Guglielmo Bini, Giuseppe Lenzi, Alberto Mencacci, Alfonso Pardini - "dei patrioti che recapitarono il messaggi: questa mattina (ieri per chi legge, ndr) sono andato a rendere loro omaggio a Pontetetto, nel punto dove oltrepassarono nottetempo le linee tedesche. Il percorso istituzionale di questo giorno del ricordo e dei suoi protagonisti storici ed eroici è poi passato per l’omaggio in Piazzale Verdi a Gaetano Lamberti: abbiamo deposto una corona di fiori ai piedi della targa commemorativa insieme alla figlia – signora Bianca Maria Lamberti – al Prefetto, al comandante provinciale della Guardia di Finanza ed ad una rappresentanza dei militari in servizio, dell’Associazione Nazionale Finanzieri ed altre associazioni d’arma. La cerimonia in piazza XX Settembre insieme alle autorità civili e militari è stato il momento più istituzionale, ma quest’anno abbiamo voluto andare oltre, dedicando successivamente una strada – nella frazione di Nozzano – alla vittima della barbarie nazifascista Leila Farnocchia, assassinata il 22 agosto 1944 e ricordata dal racconto di Simonetta Simonetti, che le ha dedicato un libro".

”Perché è nostro dovere – ha concluso il sindaco – soprattutto nei confronti delle nuove generazioni, ricordare chi con il proprio impegno e sacrificio ci ha permesso oggi di vivere la città come la conosciamo. Non c’è modo migliore di celebrare la Festa della Liberazione di Lucca se non quello di ribadire il senso più profondo di questa parola: il rispetto e la tutela verso gli altri come limite alle nostre azioni, l’autodeterminazione attraverso la negazione di qualsiasi forma di prevaricazione. Il 5 settembre 1944 Lucca si è liberata dai nazifascisti e la storia è cambiata. Poniamo sempre l’attenzione su ciò che ci unisce: siamo tutti lucchesi. E siamo liberi. Questo si festeggia oggi. Non dimentichiamolo mai. Buona Festa della Liberazione di Lucca“.