Pardini: "Come amministrazione e come città non sogniamo in grande, agiamo in grande"

Il sindaco Mario Pardini ha sottolineato la concretezza dell’azione del Comune. "Come amministrazione e come città, non sogniamo in grande, agiamo in grande. Lucca merita di essere conosciuta non solo per i grandi personaggi che la portano in alto nel mondo, ma anche per le attività che offre. L’incremento del turismo, l’affluenza in città anche di questo inverno sono una grande soddisfazione per tutti noi. Venire a Milano per esporre il nostro calendario, ci offre l’opportunità di riuscire ad espandere la nostra comunicazione.

Il programma è vasto e pieno di eventi culturali e non. Abbiamo riabbracciato il Giro d’Italia e molti altri eventi sportivi. E non dimentichiamo le celebrazioni pucciniane,

un grande momento celebrativo e chissà magari ricco

di sorprese".