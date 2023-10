Parco pubblico, avanti tutta. Il nuovo polmone verde sarà pronto a primavera

I lavori al parco di Marlia termineranno a primavera del 2024. Il nuovo polmone verde nascerà nell’area compresa fra via della Chiesa, via di Cortinella e via dei Biccelli su un’area di circa 7mila metri quadrati, grazie ad una convenzione con i privati nell’ambito di un piano attuativo. L’importante opera sarà realizzata grazie ad un finanziamento di 315mila euro provenienti da fondi del Pnrr per la rigenerazione urbana a cui si aggiungono 75mila euro provenienti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per la piantumazione di alberature e arbusti con il progetto di forestazione urbana denominato “Pianeta Terra – Alberi per il futuro“.

Il nuovo parco sarà suddiviso in varie aree tematiche: un’area giochi attrezzata rivolta a bambini fino a 10 anni; un’area relax, ossia uno spazio ‘piazza’ predisposto anche per l’osservazione dei punti panoramici circostanti come La Specola e i paesi collinari di Matraia e Valgiano; un orto didattico riservato ai bambini della vicina scuola dell’infanzia; un’area di forestazione situata nella zona sud del parco che ospiterà varie specie arboree, attrezzi per il fitness e una collinetta d’erba circolare da utilizzare per il relax o piccoli eventi. Insieme all’area giochi sarà realizzato un piccolo ‘parco sensoriale’ con camminamenti realizzati con vari materiali, tra cui legno e pietra, per consentire ai bambini di sperimentare le sensazioni del contatto con vari elementi della natura ed anche di odorare i vari profumi e assaggiare frutti, grazie alla presenza di alberi da frutto.

Entrambi gli spazi saranno circondati da una siepe verde per consentire ai bambini di giocare in tranquillità. Prevista una zona con particolari essenze arboree per la salvaguardia della biodiversità.

"Siamo soddisfatti. Un primo step di lavori sarà concluso entro la fine dell’anno, ma il parco sarà completato e fruibile, con l’installazione di giochi e attrezzature per il fitness, all’inizio della prossima primavera - spiega l’assessore all’Ambiente, Giordano Del Chiaro, che ha compiuto un sopralluogo nell’area - il parco è stato pensato per il relax dei cittadini, il gioco dei più piccoli e l’attività sportiva all’aperto".

Massimo Stefanini