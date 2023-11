Parco, il ”grazie” di Tagliasacchi a Giani e ai sindaci per la fiducia

“Il mio impegno è lavorare al fianco delle Amministrazioni locali in stretta collaborazione con la Regione Toscana e tutti coloro che vivono e operano nel Parco per valorizzare un territorio che esprime grandi potenzialità, in particolare in questo momento in cui andranno ridisegnate nuove relazioni tra centri abitati e aree protette. Un ringraziamento agli Amministratori uscenti, alla struttura tecnica e amministrativa e un augurio di buon lavoro al nuovo Consiglio Direttivo”.

Sono state queste le prima parole di Andrea Tagliasacchi dopo la nomina a presidente dell’Ente Parco delle Alpi Apuane. Tagliasacchi ha voluto ringraziare il presidente della Toscana, Eugenio Giani, per la fiducia accordata e la Comunità dei sindaci che lo ha designato con una larghissima maggioranza.

Tagliasacchi, vanta una consolidata esperienza amministrativa, già presidente della Provincia, è sindaco di Castelnuovo e presidente Unione dei Comuni.