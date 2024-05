Parcheggio fuori porta Santa Maria. Il Comune rilancia e tira dritto

"Non è vero che non si ha contezza di come stanno le cose sul parcheggio interrato di piazza Martiri delle Libertà: è esattamente il contrario, abbiamo le idee chiare e nella mia testa c’è bisogno di quattro parcheggi del genere fuori città".

Il sindaco Mario Pardini rilancia sul parcheggio interrato al centro delle polemiche, lo ha fatto durante il consiglio comunale straordinario aperto chiesto sull’argomento dalle opposizioni. "Chi si oppone al parcheggio – ha spiegato il sindaco – dice che ha un costo, e invece a noi, se sarà fatto, costa zero, non toglieremo niente alle altre spese pubbliche. Non solo non costa, ma porta soldi annualmente: non prendiamo 40 milioni dei cittadini. Quanto agli aspetti tecnici, ricordo che sono in costruzione decine di parcheggi interrati in tutta Italia, a partire dalle città dell’Emilia Romagna amministrate dal centrosinistra. Per non parlare a livello europeo. Quanto al parcheggio Gaddi, sarebbe complementare, ma la vecchia amministrazione sa cosa prevede il piano operativo su quella zona. A chi pensa ci sia qualcosa sotto, vada nelle sedi proposte, ritengo gravi certe affermazioni. Io non devo rendere conto a nessuno, tanto è vero che la stessa campagna elettorale me la sono quasi tutta pagata da solo".

L’intervento del sindaco era stato preceduto da oltre trenta interventi di cittadini, associazioni di categoria e politici non presenti in consiglio comunale ed è stato seguito dalla posizione dell’assessore ai Lavori Pubblici Nicola Buchignani che ha ricordato come nel 2021 lo stesso centrosinistra ipotizzava nei suoi provvedimenti connessi al Piano urbano di mobilità sostenibile (approvati anche da alcuni dei consiglieri prima assessori e ora all’opposizione) due parcheggi interrati: in piazzale Risorgimento (fuori Porta San Pietro) e proprio in piazzale Martiri delle Libertà. Nuovo parcheggio davanti a Porta Giannotti, dunque avanti a tutto gas. Almeno a parole.

Come confermato nell’ordine del giorno che i gruppi della maggioranza hanno poi approvato nonostante molti pareri contrari degli intervenuti al dibattito pubblico andato in scena. La maggioranza con l’ordine del giorno approvato ha invitato il sindaco e la giunta a andare avanti nella realizzazione "di nuove aree parcheggio e lo studio complementare di soluzioni di mobilità, che consentano di collegare più agevolmente le aree di parcheggio esistenti con il centro storico anche in funzione di una estesa pedonalizzazione del centro stesso", dando seguito al contestato nuovo progetto del parcheggio interrato in Piazzale Martiri della libertà con il fine di garantire nuove aree di sosta alla città, oltre a individuare i criteri di fattibilità tecnico-amministrativa ed economico-finanziaria per realizzare di ulteriori nuove aree di sosta a breve e lungo termine per la città e a censire "tutte le aree private sia all’interno che all’esterno del centro storico e nelle frazioni che possano essere pianificate come parcheggi per residenti".

Opposto l’ordine del giorno delle opposizioni (respinto) che, in appoggio alla raccolta firme di alcuni comitati contrari al parcheggio, che richiedeva al sindaco e alla giunta di impegnarsi a superare il progetto del parcheggio interrato ritenuto non sostenibile anche in relazione alle problematiche inerenti la falda acquifera e di considerare in alternativa "le aree artigianali e industriali dismesse o sottoutilizzate, presenti nella zona interessata, prevedendo una riqualificazione e valorizzazione del territorio e restituendo ad una funzione pubblica spazi inutilizzati e degradati".

Fabrizio Vincenti