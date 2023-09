Parcheggio fuori Porta Santa Maria. Affidato lo studio di fattibilità

Come annunciato dal sindaco Mario Pardini, da ultimo in occasione della conferenza stampa per il primo anno di mandato lo scorso mese di giugno, l’amministrazione comunale ha affidato proprio in questi giorni lo studio di fattibilità delle alternative progettuali per la realizzazione di un parcheggio interrato all’esterno di Porta Santa Maria, in piazzale Martiri della Libertà.

Il parcheggio, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale dovrà servire a realizzare nuovi posti auto immediatamente a ridosso del centro storico, liberando in questo modo dal traffico veicolare strade e piazze cittadine, prima fra tutte piazza Santa Maria. Toccherà dunque allo Studio Tecnico Ingegneri Roli Associati di Modena produrre il documento che analizzerà le possibili alternative progettuali di un’opera che ha un valore complessivo di circa 15 milioni di euro e che l’amministrazione ha già inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche.