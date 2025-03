Paradiso a pochi passi da scuola. Il lago della Gherardesca

Nel nostro territorio ci sono due zone umide: il Lago della Gherardesca e l’Oasi del Bottaccio. L’area si trova nei dintorni di Castelvecchio, non lontano dalla nostra scuola di San Ginese di Compito. Nel passato tutta quest’area era infestata dalla malaria perché zona paludosa, successivamente il territorio è stato bonificato. Tra l’altro, fra le varie curiosità che riguardano la zona, ricordiamo che qui sorse un campo per prigionieri di guerra già a partire dal 1941, che

diventerà nel 1944 un vero e proprio luogo di prigionia.

Da qui passarono prigionieri inglesi, antifascisti e politici, nonché detenuti comuni ma soprattutto ebrei e in genere nemici stranieri.

Il Lago della Gherardesca, acquistato nel 2023 dal Comune di Capannori che ne ha fatto un’area protetta, è uno dei posti da visitare assolutamente a Capannori. Si estende per circa 30 ettari e sorge

dove un tempo c’era il lago di Bientina. Passeggiando lungo le sue rive è possibile trovare molte piante e animali caratteristici di un tempo, tra cui varie specie di uccelli migratori e non.

In particolare il lago ospita un dormitorio di ardeidi e di aironi: qui la sera si concentrano circa 300 tra aironi bianchi, garzette, aironi guardabuoi e cormorani. Inoltre il lago, essendo una zona molto umida, è diventato un ambiente perfetto per uccelli acquatici che qui svernano e altri che arrivano con la primavera come le anatre, i germani reali, gli svassi e le folaghe.

L’Oasi del Bottaccio, posta sotto la tutela del WWF, si estende per circa 20 ettari in prossimità del Lago della Gherardesca. Anche quest’area faceva parte dell’alveo del Bientina (prosciugato a partire dal 1859). Qui il paesaggio si presenta diversificato e si possono individuare quattro differenti tipologie: zona boschiva, prati umidi, canneti e “chiari”. La flora è costituita in prevalenza da farnie e ontani neri, a cui si aggiungono gli olmi minori, gli aceri, i sambuchi e altre essenze tipiche. La fauna è caratterizzata da un’elevata diversità: sono infatti presenti volpi, cinghiali, istrici e numerosi roditori.

Importante è anche la presenza di anfibi, quali il tritone crestato e il punteggiato, la rana agile e la raganella (simbolo dell’oasi). Questo posto è il punto di sosta per l’avifauna migratoria: nei chiari si osservano folaghe, germani reali, moriglioni, fischioni, morette e svassi maggiori. Gli amanti del birdwatching non hanno sicuramente tempo di annoiarsi! I bellissimi canneti danno rifugio a tarabusi, cannaiole e cannareccioni. Troviamo anche aironi cinerini, aironi rossi, aironi guardabuoi, garzette e cicogne bianche. Crediamo di essere molto fortunati a vivere e studiare in una zona così bell. Per quanti ancora non lo conoscono è un piccolo paradiso da venire a scoprire e gustare.