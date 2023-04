Paracadutista morto dopo lancio Toccante addio con il ministro

Grande commozione ieri nel piazzale del Capar di Pisa, gremito di paracadutisti in congedo e di commilitoni in servizio che si sono stretti attorno ai familiari di Gianluca Spina, il sergente maggiore della Folgore di stanza a Siena morto durante un lancio di addestramento nella zona di Orentano, al confine con Altopascio, probabilmente per un malore nella fase dell’atterraggio, che poi è avvenuto nel giardino di una villa. All’ultimo saluto miltare, non ha voluto mancare - sia pure in forma privata, il ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha preso parte alla cerimonia, portando ai familiari del parà le condoglianze del Governo e le sue personali.