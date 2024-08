Paolini ed Errani: è finale olimpica. E riparte la festa in Lucchesia: "Tutta Bagni di Lucca tifa per voi"

"E’ medaglia". Ha urlato così alla telecamera Jasmine Paolini che, dopo la delusione del singolare, raggiunge la finale del doppio con Sara Errani, in quello stadio in cui due mesi fa aveva perso il titolo al Roland Garros. Dopo un secolo l’Italia, (nei Giochi moderni lo sport della racchetta era stato eliminato e poi riammesso), avrà una medaglia olimpica. Tutto ciò al termine di una gara dominata, come dice il punteggio, 6-3/6-2, ma con qualche tensione nel finale e il servizio da sotto della Errani sull’ultimo punto.

Adesso è tutto vero. Dopo il primo successo in un Master Mille, a Dubai, la vittoria in doppio a Roma agli Internazionali d’Italia, le finali in singolare a Parigi e a Wimbledon e in doppio allo Slam parigino, altra impresa. In coppia con la Errani, complementari a livello tecnico e caratteriale. Dopo il successo sulle ceche Muchova-Noskova in semifinale, la romagnola piangeva a dirotto, la Paolini rideva a crepapelle. Adesso la finale, per verificare di quale tipo sarà il...metallo di una medaglia che è già certa. Un successo storico per tutta l’Italia, che tornerà a vincere una medaglia a cinque cerchi nella disciplna del tennis a distanza di precisamente 100 anni. Quella volta fu Uberto de Morpurgo, bronzo nel 1924, guarda caso ai Giochi di Parigi. Domani, 4 agosto, l’Italia sarà a tifare le due azzurre. Il Comune di Bagni di Lucca invita tutti a seguire il match al teatro Accademico, dove verrà allestito un maxi schermo. "Continuano le emozioni uniche che queste ragazze ci stanno regalando - scrive l’amministrazione del paese -, in particolare la nostra Jasmine con le strepitose finali del Roland Garros e di Wimbledon disputate negli ultimi mesi.

Vogliamo esultare e festeggiare insieme a tutti voi questa sicura medaglia che arriverà da queste Olimpiadi, sperando che sia quella più importante! Tutta Bagni di Lucca è con Voi ragazze!"

"E’ una emozione indescrivibile – racconta Jas dopo il match – perché le Olimpiadi sono un mondo a parte, con un fascino fuori dal comune. Vediamo contro chi giocheremo, sarà dura ma ci proveremo, daremo il massimo. E’ chiaro che si tratterà di una partita diversa".

Un sogno che si avvera anche per Sara Errani, "Ci divertiamo molto a giocare insieme, pensare tatticamente come gestire le partite, mi piace molto", ha aggiunto Errani, la veterana del duo che riporterà l’Italia del tennis sul podio dopo cent’anni dall’ultima volta. "Ancora non conosciamo le avversarie, guarderemo il match. Sarà difficile ovviamente, ma studieremo e cercheremo di arrivare cariche e giocare come abbiamo fatto in questi giorni".

Paolini-Errani affronteranno nell’atto conclusivo le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider, che hanno superato le spagnole Bucsa e Sorribes Tormo. In tribuna, come sempre tutta la famiglia.

Massimo Stefanini