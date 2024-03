Pantaloni e scarpe scelti da Gigolo&Void

Dopo l’arrivo a Lucca di Dustin Hoffman, delle altre star del film di Peter Greenaway e l’imminente inizio delle riprese, l’atmosfera in città è elettrica. Le strade e le vie iniziano a chiudersi, le transenne a spostarsi e i luoghi più suggestivi si isolano per un attimo dal resto della città, per restare a disposizione della produzione.

Cosa manca? Resta soltanto preparare protagonista e coprotagonisti di tutto punto per essere pronti ad apparire davanti alla macchina da presa.

Dopo un giro in città, i costumisti hanno scelto chi sarà a fornirgli anche una parte degli abiti. Fra questi c’è il negozio di via Beccheria "Gigolò & Void", dove la produzione ha trovato quel che serve a rendere l’atmosfera retrò che si respira in parte del film.

Così siamo andati a curiosare alall’interno del negozio per capire quale scelte sono state fatte. Al momento, spiegano nel negozio, sono stati selezionati dei pantaloni in fustagno color kaki in stile ‘country‘, le famose scarpe Redwing, un capo americano da lavoro in pelle dura con suola in gomma e allacciate a stivaletto, una camicia in stile militare e alcune cinture country con impunture, medagliette e cuciture.

Gli abiti dovrebbero servire a vestire il ”giovane“ Dustin Hoffman, ma molto di più non trapela né dal negozio né dalla produzione. Non resta che attendere l’inizio delle riprese per capire indosso a chi saranno finiti gli abiti acquistati da Gigolo & Void.

Rebecca Graziano