Panettone-buccellato alle Pasticcerie Buralli

Un dolce che unisce tradizione e innovazione. Le Pasticcerie Buralli hanno scelto di omaggiare il territorio con una novità esclusiva per il Natale 2024: il panettone al Buccellato, che fonde il celebre dolce lucchese con la pasticceria artigianale.

Il lancio ufficiale del panettone si è svolto nel weekend nei locali Buralli di Lucca e Capannori, alla presenza dei sindaci Giordano Del Chiaro e Mario Pardini, che hanno accolto con entusiasmo la nuova creazione. Ideato in collaborazione con i pasticceri Federico e Sergio Cardullo, il panettone al Buccellato nasce da un lavoro di ricerca per esaltare i sapori tipici del nostro territorio. Preparato con lievito madre e senza l’uso di preparati industriali, il panettone presenta un impasto arricchito con anice e uvetta, che viene messa in infusione nella sambuca per un tocco di originalità. Un’autentica delizia che richiama il sapore tradizionale del buccellato, simbolo della pasticceria lucchese, ma con una modernità che non delude le aspettative.

Il panettone al Buccellato si affianca ad altre specialità natalizie che il Gruppo Buralli ha creato per omaggiare i territori che da sempre sono il cuore pulsante delle sue pasticcerie. A Prato, infatti, è stato lanciato il ‘Pesca di Prato’, mentre a Firenze è stato ideato il panettone allo zuccotto. Ogni prodotto viene presentato all’interno della tradizionale scatola Buralli, ideale anche per chi cerca un pensiero da condividere durante le festività.

"Quest’anno a fianco alla ricerca sulla massima qualità del prodotto – spiega Mauro Faggi, uno dei titolari del Gruppo Buralli – abbiamo deciso di omaggiare anche i territori di riferimento delle nostre pasticcerie".