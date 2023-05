Panda “on the road“ Raduno di successo

Previsto e soprattutto auspicato, ma non scontato, il grande successo ottenuto dal 12esimo "Raduno Granducato di Toscana in Panda 4x4" che nei giorni scorsi ha attraversato le strade della Valle del Serchio. Tanti gli appassionati giunti quest’anno per la tre giorni finalizzata alla scoperta del territorio più aspro, con percorsi sterrati studiati ad hoc, ricco di panorami mozzafiato, in un clima di allegra condivisione. Un anno speciale questo, visto che in contemporanea è stato organizzato anche l’11° Raduno Nazionale "Panda 4x4 Off Road Club Italia", nel caso specifico dedicato alle Fiat Panda 4x4 di prima, seconda e terza serie. L’iniziativa, organizzata dal Team Lucca Panda 4x4 Off Road Club Italia, ha visto la partecipazione di 50 equipaggi provenienti da tutta Italia per un totale di circa 100 appassionati, qualcuno arrivato addirittura dall’Austria. Tra le tante curiosità: la presenza di una "nonnina" Panda 4x4 dell’84. "Divertenti e molto apprezzati, i passaggi nei comuni di Bagni di Lucca, di Barga, di Coreglia Antelminelli e Borgo a Mozzano. Interessante, poi, quello lungo la Linea Gotica per una avventura fatta di conoscenza, aggregazione e valorizzazione - spiegano con soddisfazione gli organizzatori -. Le strade della Mediavalle del Serchio si sono ampiamente confermate come habitat ideale, potremmo anche dire naturale, per ospitare le Fiat Panda 4x4 e i loro appassionati conducenti. Oltre a tutti i partecipanti, i nostri ringraziamenti vanno anche anche all’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio e al suo presidente per il patrocinio concesso all’evento".

Fio. Co.