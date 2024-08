Panariello vs Masini, il gran ritorno. La strana coppia a Mont’Alfonso

Due amici che non hanno assolutamente niente in comune se non uno sguardo attento sulla vita con due modi diversi di raccontarla. Giorgio Panariello e Marco Masini sono pronti a tornare insieme sul palco, per una nuova sfida fra battute e canzoni che attraverserà l’Italia durante l’estate. La “strana coppia” sarà in scena domani sera alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), nell’ambito del festival Mont’Alfonso sotto le stelle.

I biglietti – posti numerati a sedere, da 29,40 a 64,40 euro, compresi diritti di prevendita – sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055.210804). A Castelnuovo di Garfagnana prevendite presso la Pro Loco (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007). Alla Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana saranno disponibili anche i biglietti riservati a persone con disabilità. Info www.montalfonsoestate.it. “Panariello Vs Masini – Il Ritorno” arriva sulla scia del successo del primo tour che ha visto i due artisti girare tutta la Penisola nel corso del 2023. E a grande richiesta sono adesso pronti per riabbracciare il loro pubblico, per oltre due ore di spettacolo.

“È da tempo che sentivo l’esigenza di inserire un po’ di musica nel mio nuovo show – racconta Panariello - e sono contento che, fra tanti cantanti a cui ho chiesto di far parte del mio spettacolo, Marco sia stato l’unico che ha detto sì… E questo me lo ricorderò per tutta la vita”. “Ringrazio Giorgio per aver accettato l’invito nel mio spettacolo – incalza Masini - così mi dà modo di riposare la voce e fa due battute fra una canzone e l’altra”. “Vorrei tranquillizzare il pubblico – aggiunge Panariello - in questo mio nuovo spettacolo, durante le canzoni di Marco, organizzerò una tombolata con ricchi premi”. RTL 102.5 è media partner ufficiale del tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners in collaborazione con Concerto Music e Momy Records. Birindelli Auto è automotive partner del tour. Sempre alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana, in arrivo nei prossimi giorni anche Paolo Crepet (8/8), Alfa (12/8), Rita Marcotulli (concerto all’alba, 15/8), Antonello Venditti (16/8, si recupera la data prevista per il 3/8 e posticipata, restano validi i biglietti venduti), Paolo Ruffini (17/8), Roberto Vecchioni (20/8).