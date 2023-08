Palestre sotto il cielo Torna lo sport per tutti In piazza dal 1 settembre

Prenderà il via venerdì 1° settembre l’edizione autunnale 2023 dell’iniziativa “Palestre sotto il cielo”, promossa dall’amministrazione Menesini per consentire alle associazioni sportive del territorio di svolgere le proprie attività negli spazi pubblici all’aperto, senza dover pagare il suolo pubblico e semplificando l’iter di concessione degli spazi.

Anche per questa edizione sono numerose e di vario genere le attività sportive rivolte ai bambini, ai ragazzi e agli adulti proposte dagli operatori sportivi che si terranno fino alla fine di ottobre in piazze, parchi e altri spazi pubblici del territorio. Si va dalla zumba al Karate, dal pilates alle danze caraibiche, oltre a molte altre discipline. Le iscrizioni sono già aperte e i cittadini interessati possono contattare direttamente gli operatori sportivi che hanno aderito all’iniziativa per tutte le informazioni sui corsi. "Palestre sotto il cielo, coniugando lo svolgimento di attività fisica all’aria aperta con l’utilizzo di spazi pubblici, si è rilevata una formula vincente per avvicinare allo sport i nostri cittadini - afferma l’assessore allo sport, Lucia Micheli -. Sia le edizioni primaverili che quelle autunnali hanno infatti fatto registrareuna grande partecipazione, perciò riproponiamo questa iniziativa anche per il prossimo autunno offrendo un ampio ventaglio di discipline sportive per tutte le età grazie alle associazioni sportive che vi hanno aderito. Il nostro obiettivo è quello di promuovere il benessere psico-fisico delle persone e auspichiamo quindi che anche la prossima edizione della manifestazione faccia registrare un alto numero di partecipanti".

Sono tanti gli operatori sportivi aderenti con i corsi, i luoghi di

svolgimento e i contatti per informazioni e iscrizioni. Asd-Aics Armonia: ginnastica dolce Afa, pilates -Parco’ Ilio Micheloni’, Lammari-Bio Parco, Capannori, tel 349 4223335, [email protected]; Estate giovani Asd: zumba teen, zumba adulti- stadio di Marlia, tel 348 8909946, [email protected]; Asd Hagakure Karate: karate (adulti, bambini) – area esterna scuola primaria di Lunata, tel 348 7024399, [email protected] ; My Time Asd: pilates, functional training, aerofantasy, zumba, GAG, HIIT GAG – Parco Ilio Micheloni, Lammari- Bio Parco, Capannori Tel 347 2177602- 345 1584374, [email protected] ; Paso Latino Asd: danze caraibiche - Polo culturale Artèmisia, Tassignano Parco di Guamo, tel 328 3332808, [email protected] ; Asd Solo danza: danza- Parco di Guamo, tel 340 8427570, [email protected] ; Asd Wing Tsun Lucca: kung-fu, difesa personale – Parco ‘Ilio Micheloni’, Lammari, tel. 338 9690222, [email protected] .