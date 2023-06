Palestra Bacchettoni Consegnato l’immobile all’impresa appaltatrice Lavori per oltre 6 milioni

Palestra Bacchettoni, finalmente il via ai lavori per la sua ristrutturazione. Con la consegna dell’immobile alla ditta incaricata dei lavori, ieri mattina ha preso ufficialmente l’avvio il cantiere della Palestra Bacchettoni con un sopralluogo degli assessori allo Sport e ai Lavori pubblici, Fabio Barsanti e Nicola Buchignani accompagnati dai tecnici comunali, progettisti e dai rappresentanti dell’azienda che realizzerà l’importante intervento di restauro e riqualificazione per una spesa di poco più di 6 milioni di euro. La spesa sarà finanziata con un mutuo a tasso zero di 4,2 milioni dell’Istituto per il credito sportivo e con 1,8 milioni del PNRR.

I lavori dureranno circa due anni, quindi fino all’estate del 2025 e si punta al recupero della palestra con omologazioni Coni per basket, pallavolo, ginnastica artistica, calcio a 5. Tra i lavori previsti, la rimozione degli infissi esistenti che verranno sostituiti da infissi isolanti, verranno demoliti gli attuali spogliatoi interni (ormai degli anni ’50) e rimossa la pavimentazione e sostituito l’impianto di riscaldamento con un sistema a pompa di calore. In programma anche interventi di consolidamento strutturale e miglioramento sismico. Infine, è prevista l’eliminazione delle aggiunte strutturali successive e recuperate aperture e accessi alterati dopo la Seconda guerra mondiale e una nuova tribuna in grado di ospitare 200 spettatori.

La Palestra Bacchettoni è stato uno degli edifici sportivi simbolo della città per un lunghissimo periodo sino agli anni Ottanta del secolo scorso, quando fu sottratta all’uso dei cittadini per cause di forza maggiore: ospitò per anni un maxiprocesso. Tramontata l’idea di un centro benessere in collaborazione con una importante realtà privata del territorio, con la liquidazione di Polis, la palestra è tornata direttamente a far parte del patrimonio comunale. Da allora le ipotesi su una sua ristrutturazione si sono accavallate (tra cui quella di una piscina ludico-motoria) senza mai per arrivare a una fase operativa, da ultimo, nel 2017, era previsto un progetto di ammodernamento da 2,5 milioni di euro.

F.Vin.