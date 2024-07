“Vedere ‘l’invisibile’, il mondo vivente intorno a noi, come qualcosa capace di corrisponderci in uno scambio osmotico costante”. Così la curatrice, Alessandra Trabucchi, descrive una delle porte che la mostra Pa(E)(S)Saggi apre alla visione del pubblico, e ancora più dei bambini, grazie anche ai laboratori dedicati. Ultimi giorni per visitare la collettiva di Carla Fusi, Viviana Natalini, Emy Petrini, Arianna Picerni e Cristina Sammarco al Palazzo delle Esposizioni in piazza San Martino fino a domenica, dalle 16 alle 19 (e il giovedì fino alle 22) a ingresso libero.