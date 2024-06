Pa(E)(S)saggi, la collettiva “rosa“. Domenica si inaugura la mostra

Pa(E)(S)Saggi, la collettiva a cura di Alessandra Trabucchi, che raccoglie le opere di Carla Fusi, Viviana Natalini, Emy Petrini, Arianna Picerni e Cristina Sammarco. Inaugura domenica 23 giugno, alle ore 18, al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca (in p.za San Martino, n°7). Il progetto espositivo è realizzato in collaborazione con la Fondazione Lucca Sviluppo e prosegue con ingresso gratuito fino al 28 luglio.

Una collettiva tutta al femminile, che vede cinque artiste accomunate da uno sguardo lucido e originale sul tempo e sul paesaggio, visto come un momento anche di passaggio: da un ambiente (geografico e non) ad un altro, da una persona all’altra, che dà luogo ad una narrazione espositiva a più voci. Ognuna delle artiste, con una tecnica diversa, con la propria visione del paesaggio naturale e di quello interiore, legge in modo del tutto personale la contemporaneità. Una particolare attenzione è data nella mostra al processo creativo che caratterizza le opere: il collage con carta vetrata (Sammarco), l’uso dei materiali vegetali (Petrini), la scultura in ceramica (Natalini), la pittura Picerni) e l’incisione (Fusi). Si realizza così un percorso sensoriale e dinamico, affiancato da momenti di riflessione, sullo stato dell’arte oggi, letto dal punto di vista delle artiste.

La mostra, che rimarrà aperta al pubblico a ingresso libero fino al 28 luglio 2024, sarà visitabile dal martedì alla domenica, con orario 16/19.

Grazie al sodalizio realizzato dal Palazzo delle Esposizioni con Artebambini sezione Toscana sarà realizzato un vivace programma di incontri dedicati alle scuole, ai bambini e alle famiglie durante il periodo di mostra: visite guidate e laboratori ogni volta diversi e costruiti su misura per le famiglie e bambini dai 3 ai 10 anni. Per informazioni, prenotazioni e costi: [email protected] - cell. 3339676264.