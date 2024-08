Padiglioni Campo di Marte. In una settimana già raccolte mille firme

In pochi giorni la raccolta firme per evitare la vendita di alcuni padiglioni del Campo di Marte lanciata dai Comitati per la sanita ha raggiunto le mille adesioni.

"Ringraziamo i cittadini della piana di Lucca che hanno sostenuto la nostra iniziativa affinché i padiglioni siano utilizzati per i servizi che mancano alla sanità lucchese", dicono i Comitati, che poi agigungono: "In pieno agosto, in circa una settimana, aver raccolto 1000 firme è un risultato eccezionale, che conferma quanto sia sentita dai cittadini la crisi della sanità pubblica nella piana di Lucca".

"Ai politici – aggiungono poi i Comitati Sanità – che adesso governano in Regione, ai sindaci e agli amministratori della piana di Lucca in sintonia con loro, diciamo: evitate di fare figuracce tipo la fola di mettere in quei padiglioni il Centro per l’Impiego. È una chiara dimostrazione del vostro imbarazzato arrampicarvi sugli specchi. Piuttosto avete tempo fino alle prossime elezioni per dimostrare a tutti noi che veramente avete a cuore la sanità lucchese".

"Riempite – è la richiesta che i Comitati Sanità tornano a ribadire – quei padiglioni con le funzioni sanitarie mancanti o carenti: un centro polidiagnostico completo di Tac e Rmn, palestre Afa e Afa speciale per la riabilitazione, un reparto di riabilitazione completo, e letti per la media intensità che evitino le deportazioni di pazienti lucchesi a Barga".

Infine, i Comitati ricordano "al sindaco di Lucca che in tempi elettorali si era preso impegno a mettere tutta l’area del Campo di Marte a vocazione sociosanitaria. Finora, in due anni, non l’ha fatto. Quella modifica sarebbe sufficiente a far immediatamente cadere gli appetiti speculativi su quei padiglioni. Cosa aspetta?"

In ultimo un nuovo appello ai cittadini che stanno sostenendo le iniziative dei Comitati: "A loro diciamo: stiamo uniti, continuiamo a mantenere viva l’attenzione sul tema sanità, come vedete basta anche un minimo sforzo per far sapere che ci siamo. Iscrivetevi alle nostre pagine Facebook. Continuiamo a tenerci in contatto e procediamo uniti".