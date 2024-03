“Pace Terra. Dignità“: lista per le Europee

Si è tenuta ieri la conferenza stampa (nella foto) della lista per le elezioni europee “Pace Terra Dignità” promossa da Michele Santoro e Raniero La Valle. La lista si propone di portare sulla scena politica italiana ed europea il tema della pace. Giulio Strambi, segretario di Rifondazione Comunista, denuncia "la grave iniziativa di Fratelli d’Italia che ha modificato in Parlamento la normativa che permetteva a Rifondazione di essere esentata dalla raccolta delle firme per presentare la lista in quanto aveva il simbolo della Sinistra Europea". Pertanto si è dovuto iniziare la raccolta delle firme con poco tempo a disposizione in quanto il 20 di aprile vanno inviate a Roma per la presentazione.

Marinella Manfrotto di Mera25 ha spiegato come anche il movimento partecipa alla lista ritrovandosi nel programma che vede nella via diplomatica e la mediazione la soluzione dei conflitti e non la via della guerra. Giulio Strambi ribadisce come bisogna smettere di inviare le armi nelle zone di guerra, di far cessare il genocidio in Palestina e la missione militare nel Mar Rosso. Punti qualificanti del programma della lista sono la difesa dell’ambiente, la difesa di un lavoro stabile e non precario, il salario minimo, la scuola e la sanità pubblica. Pertanto rivolgiamo un appello alle cittadine ed i cittadini lucchesi perché diano la firma per poter presentare la lista. Si può firmare in tutti i comuni e il mercoledì al mercato di via della Tagliate ed il sabato al mercato al Foro Boario. Tutti i giovedì pomeriggio si potrà firmare al banchetto in via Beccheria.