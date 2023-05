Ottocento atleti allo start Il 27 e 28 il ciclismo fa tappa a Capannori

Due giorni dedicati al ciclismo con la prima edizione della “Crono Città di Capannori“ e varie competizioni su strada che richiameranno oltre 800 atleti da tutta Italia, il 27 e 28 maggio. Una due giorni promossa dal Gruppo Sportivo Capannori A.S.D con il patrocinio del Comune. Ad annunciarlo, l’assessore allo Sport, Lucia Micheli, con il presidente del GS Capannori Gabriele Matteucci e Saverio Metti, presidente Comitato Regionale Toscana di ciclismo e con Stefano Scarpa, responsabile Supermercati MD Italia (main sponsor dell’iniziativa).

"Abbiamo collaborato volentieri alla manifestazione ciclistica che dà la possibilità agli appassionati di questo sport di assistere a competizioni a cronometro e su strada - afferma Lucia Micheli - . Grazie al Gruppo Sportivo Capannori per l’importante attività di promozione del ciclismo giovanile che svolge, con una particolare attenzione anche al settore femminile. L’evento valorizzerà la Piana con un importante ritorno d’immagine ed anche economico".

"Intendo ringraziare innanzitutto il Comune per averci sostenuto nella realizzazione della manifestazione e in particolar modo l’assessore Lucia Micheli e la comandante della polizia municipale Debora Arrighi senza le quali non sarebbe stato possibile realizzare questo evento - dichiara Gabriele Matteucci - . Nell’intero week-end si prevede la partecipazione di circa 800 atleti e la presenza di 4.000 persone tra spettatori e accompagnatori, e questo è motivo di grande orgoglio per la nostra società. Per tutte le categorie in gara saranno presenti i migliori atleti in Italia, provenienti da 16 regioni. In soli tre anni siamo riusciti ad allargare i nostri orizzonti e la gara da noi realizzata è diventata un punto di riferimento a livello nazionale. Gran parte del merito va a tutto lo staff del GS Capannori e a tutti gli sponsor che ci sostengono". Sabato 27 lo “start“ con le competizioni a cronometro di 4 categorie: esordienti uomini (ore 15), allievi uomini (ore 16), esordienti donne (ore 17.30), allievi donne (ore 18.30). Arrivo e partenza da via Tazio Nuvolari a Carraia con il percorso che arriva fino a via del Rogio.

Domenica 28, come già da due anni a questa parte, la giornata sarà dedicata alle competizioni su strada, che ospiteranno il Campionato Provinciale categoria allievi maschile e il Campionato Toscano categorie femminili. Previste sei categorie per ragazzi e ragazze dai 14 ai 17 anni, e saranno presenti anche società di fuori regione. Alle ore 9, 3° Trofeo Amedeo Iapo Favilla e 3° Trofeo Samuele Leto (categoria esordienti uomini); ore 11, 2ª Coppa Città di Capannori (categoria allievi uomini); ore 14, 2° Memorial Alessandra Biagi (categoria esordienti donne); ore 15.30, 2ª Coppa Rosa Città di Capannori (categoria allievi donne). Partenza e ritorno in via Carlo Piaggia con i percorsi che toccheranno Lunata, Zone, Piaggiori, le Selvette e San Colombano.