”Ottimi rapporti con le forze dell’ordine a Lucca: intervista al presidente Ghionzoli” Alessandro Ghionzoli, presidente della Cooperativa "Solidarietà e Sviluppo", si occupa dell'accoglienza dei richiedenti asilo in diverse province italiane e in Eritrea. Bandi per 80 posti da collocare in strutture con singole unità abitative e 60 posti in centri collettivi scadono venerdì e 25 posti dedicati ai minori non accompagnati sono stati già banditi.