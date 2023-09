Ospiti, festa in centro e novità. Svolta “green“ e mostra “Anni ’80“

di Giulia Alberigi

Ciak, si gira… e a Lucca arriva ancora una volta il grande cinema. Al via il conto alla rovescia per il "Lucca Film Festival 2023" che, con la sua diciannovesima edizione, animerà la città dal 23 settembre fin al 1 ottobre, accogliendo tra le nostre Mura star e personaggi di spicco del panorama cinematografico a livello internazionale.

Tanti i nomi attesi quest’anno tra cui quello dell’ospite d’onore, l’attrice statunitense premio Oscar Susan Sarandon. Un vero parterre di eccezione illuminerà le giornate del Festival: oltre alla Sarandon, tra gli ospiti dell’edizione di quest’anno, figurano anche l’attrice Isabelle Huppert, l’attrice Violante Placido, il regista e sceneggiatore Premio Oscar Gabriele Salvatores, l’attore e regista Kim Rossi Stuart, l’attrice Stefania Sandrelli, il regista e sceneggiatore Mario Martone e - in collaborazione con il Festival Over the Real - gli artisti Laetitia Ky e Robert Cahen.

Un Festival che porta nella nostra città attori e registi di richiamo internazionale, totalmente a ingresso libero, e che prevede un ricco e variegato calendario tra proiezioni, masterclasse con professionisti del settore, premiazioni, concorsi e molto altro ancora. La rassegna, di anno in anno sempre più grande e di prestigio, è ormai uno degli eventi di punta del panorama culturale italiano, presieduto da Nicola Borrelli e realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e del Comune di Lucca.

Essenziali i numerosi sponsor che hanno contribuito alla realizzazione del Festival, tra cui la Banca Generali Private Wealth Management (Paolo Tacchi) e Banca Pictet, sponsor principali della manifestazione e delle mostre. Le novità sulla diciannovesima edizione del Lucca Film Festival 2023 sono state presentate ieri mattina, nel complesso di San Micheletto, alla presenza di, tra gli altri, Mario Pardini, sindaco del Comune di Lucca, Nicola Borrelli, direttore del Festival, Marcello Bertocchini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, e di Valter Tamburini presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest.

Molte le novità di quest’anno, tra cui la prima edizione del "Lucca Film Festival for Future", il concorso riservato ai cortometraggi che trattano tematiche green legate alla salvaguardia dell’ambiente, nato in collaborazione con Sofidel.

Altro appuntamento atteso della rassegna è la serata del decennale di Lucca Effetto Cinema – il 30 settembre – , coprodotto dalla Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, la ormai tradizionale serata di festa che coinvolge e traveste a tema moltissime attività commerciali del centro storico, che si trasforma in una grande e variegato set cinematografico.

Parte integrante del festival, la mostra "Anni ‘80 Effetto Cinema", a cura di Alessandro Orsucci, presso e in collaborazione con Palazzo Pfanner, che si terrà fino al 28 settembre nella bellissima Limonaia del Palazzo. L’evento, con il patrocinio del Comune di Lucca, nasce per festeggiare il 40° anniversario del film "Sapore di mare", diretto da Carlo Vanzina e sceneggiato dal fratello Enrico nel 1983. Saranno esposti manifesti, locandine, fotobuste e bozzetti originali. Il programma completo e tutti gli appuntamenti sono disponibili sul sito ufficiale del Festival.