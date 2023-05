Ospite Angela Terzani che racconta Tiziano con Flavia Piccinni

Angela Terzani Staude scrittrice e viaggiatrice, moglie di Tiziano Terzani (insieme nella foto), arriva a Lucca per incontrare il pubblico questo pomeriggio alle 18 a Villa Bottini. Si tratta del terzo appuntamento di “Lucca in Mente”, il festival del cervello e del benessere nato tre anni fa dal desiderio della Fondazione BRF Onlus di creare un appuntamento fisso per far incontrare scienziati, artisti e intellettuali. Oggi Angela Terzani Staude racconterà con la scrittrice Flavia Piccinni il suo ultimo romanzo, “L’età dell’entusiasmo” pubblicato da Longanesi, in cui racconta la sua lunga vita insieme al giornalista e scrittore Tiziano Terzani.