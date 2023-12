Oscar del bilancio alla Sofidel: "Proseguiamo nel nostro percorso"

La Sofidel di Porcari, gruppo cartario italiano leader nella produzione di carta per uso igienico e domestico ha vinto l’Oscar di Bilancio 2023 per la categoria "Grandi imprese non quotate, primeggiando fra decine di altre aziende candidate. Il premio, nato nel 1954, promosso da Federazione Relazioni Pubbliche Italiana (FERPI), Borsa Italiana e Università Bocconi, è assegnato alle organizzazioni che rendicontano il proprio operato in maniera rigorosa, chiara e articolata, sia dal punto di vista economico sia da quello sociale e ambientale. A esprime la soddisfazioni dell’azienda Francesco Pastore, direttore marketing e ufficio vendite Sofidel: "Il nostro modo di operare è orientato da sempre alla trasparenza dei risultati, all’analisi puntuale dell’andamento economico e finanziario del business – ha sottolineato -, al presidio e alla gestione dei rischi e a una rendicontazione costante degli investimenti effettuati, volti a perseguire una crescita e uno sviluppo realmente sostenibili".

"Lo strumento chiave per la lettura di questi risultati è il Report Integrato Sofidel che, ogni anno, racconta il nostro impegno per creare valore economico, sociale e ambientale per tutti gli stakeholder. L’Oscar di Bilancio Ferpi rappresenta un prezioso riconoscimento e un ulteriore stimolo a proseguire il percorso di rendicontazione e trasparenza in cui crediamo".

Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato proprio nelle mani di Francesco Pastore, da Silvio De Girolamo, vicepresidente di AIIA, nel corso della cerimonia di premiazione che si è tenuta a Milano. E’ la seconda volta che l’azienda conquista questo traguardo, la prima volta era accaduto 13 anni fa e nella motivazione dell’assegnazione si legge.

"Il Gruppo è uno dei leader mondiali nella produzione di carta per la casa multiuso. È Membro del Global Compact e del programma internazionale WWF Climate Savers. Il Gruppo Sofidel considera la sostenibilità un fattore strategico di crescita ed è impegnato a ridurre gli impatti sul capitale naturale. La comunicazione aziendale risulta essere completa ed efficace anche con un ottimo aspetto grafico, con un dettaglio di informazioni sul pay gender gap sopra la media di tutti gli altri, molto dettagliata anche l’analisi dei rischi ESG e delle relative politiche di gestione. La presenza del Report Integrato ha già applicato il concetto della Doppia Materialità e la modalità di Smart Report".

Barbara Di Cesare