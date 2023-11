“Oro puro“: Fabio Genovesi ci accompagna in viaggio con Colombo

È lo scrittore Fabio Genovesi (nella foto) il protagonista del penultimo appuntamento delle Conversazioni in San Francesco, intitolate quest’anno Appunti di viaggio. La rassegna, voluta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dedica ciascun incontro di questa X edizione ad una diversa declinazione del tema del viaggio, che sia alla volta di mete concrete ed esotiche come l’Iran ma anche astratte, spirituali, nella bellezza, negli effetti del cambiamento climatico o verso la conoscenza di noi stessi e del mondo che ci circonda.

Aperto dallo storico dell’arte Claudio Strinati, che ha proposto un affascinante itinerario artistico nelle meraviglie del nostro Paese, il ciclo prosegue sabato 18 novembre, alle 18, con una serata in cui l’autore ci spiega come L’America si scopre per caso. L’evento è a ingresso gratuito, ma per partecipare occorre prenotarsi online sul sito www.fondazionecarilucca.it

Genovesi arriva in S.Francesco per narrarci, con leggerezza e profondità, il viaggio di Cristoforo Colombo verso le “Indie”, a cui ha dedicato le pagine del suo più recente e fortunato romanzo, “Oro puro“, frutto di 15 anni di lavoro, un racconto che guarda l’approdo nel Nuovo Mondo attraverso gli occhi di Muno, un giovane, inesperto mozzo che, per puro caso, si ritrova a bordo della Santa Maria. Prendendo spunto dal libro, Genovesi ci accompagna lungo la rotta dell’epica spedizione alla scoperta dell’America, avvenuta per sbaglio, l’unica però che ha avuto il potere di cambiare il destino dell’umanità. Perché le cose più importanti, si sa, avvengono sempre per caso.

A chiudere le Conversazioni, sabato 25 novembre alle 21, sarà “Canti, preghiere, resistenze e letteratura: i mille colori della Persia“, un incontro sull’Iran che vedrà Rory Cappelli dialogare con Pegah Moshir Pour, consulente e attivista per i diritti umani e digitali, e con Farian Sabahi, ricercatrice senior in storia contemporanea all’Università dell’Insubria.