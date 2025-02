“Orizzonti identitari“ di Fratelli d’Italia. Oggi il libro su Togliatti, Tito e le Foibe

Prende il via oggi la rassegna “Orizzonti Identitari”, una serie di iniziative promosse e organizzate dal Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia di Lucca. Questo primo appuntamento si inserisce nell’ambito delle celebrazioni della Giornata del Ricordo con la presentazione del libro “Togliatti, Tito e la Venezia Giulia. La guerra, le Foibe, l’esodo 1943-1954” di Marino Micich. Presenti, oltre all’autore, l’On. Alessandro Amorese, l’On. Riccardo Zucconi ed il Capogruppo FDI in Consiglio Regionale, Vittorio Fantozzi.

“Siamo felici come coordinamento provinciale di dare il via alla rassegna “Orizzonti identitari” - spiega il presidente provinciale Riccardo Giannoni (nella foto con Alessandro Amorese) - che si concretizzerà in una serie di momenti di dibattito e riflessione sul passato, sul presente e futuro della nostra Nazione e dei nostri territori. Si tratta - prosegue - della naturale evoluzione di un progetto avviato negli scorsi mesi dal Circolo di Fratelli d’Italia di Viareggio e curato, in particolare, da Laura Domenici, che ha avuto un ottimo riscontro in termini di interesse suscitato e partecipazione“.

L’appuntamento alle 18 alla sede provinciale di Fratelli d’Italia in Viale Cavour 86.