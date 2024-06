Orario più ampio anche per gli accessi alla Torre delle Ore

L’ampliamento dell’orario non si ferma alla Torre Guinigi (dalle 10 alle 20.30): anche la Torre delle Ore, anch’essa con tariffa ridotta (6.50 euro) per i residenti del comune di Lucca, resterà aperta nei giorni da lunedì a venerdì dalle 10 alle 19.30 e nei giorni di sabato e domenica dalle 10 alle 20.30. L’Orto Botanico resterà aperto dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 19.30, e sabato e domenica dalle 10.30 alle 20. 30. La tariffa per i residenti in questo caso è di 4 euro. “Sono spazi apprezzati dai turisti – così il presidente Metro Di Grazia – che che vogliamo far conoscere ai concittadini“.