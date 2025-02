Ora le potature poi i lavori di restauro di piazza Napoleone

Dopo il via ai lavori per le barriere sulle Mura anche il cantiere per il restyling di piazza Napoleone ha “le ore contate“. Prima la potatura degli alberi intorno alla piazza, già avviata, e poi, probabilmente la prossima settimana, i lavori prenderanno il via. Ad aggiudicarsi l’intervento è stata la ditta lucchese Del Debbio spa, per un investimento di 450mila euro. Saranno completamente rifatte le superfici in asfalto natura di colore grigio chiaro come quello di piazza del Giglio, saranno inoltre eliminati i piloni in marmo con le staffe in ferro intorno al monumento a Maria Luisa di Borbone.