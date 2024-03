Ora inizia la scalata. Green, al via i play-off

Iniziano i play-off per il Green Le Mura Spring, che dopo aver ottenuto il miglior risultato di sempre, ovvero il terzo posto in regular season, inizia domani il primo turno di play-off al Palatagliate, alle 18.30 contro il Bf Prato. Sarà un percorso nuovo per la maggior parte delle ragazze biancorosse che affronteranno questo appuntamento con una grande grinta, pronte a dare il meglio. Sarà ad eliminazione diretta, ognuna al meglio di tre gare, su tre turni che decreterà la squadra campionessa di Toscana, titolata anche per giocarsi gli spareggi interregionali per l’accesso alla serie A2.

Le avversarie sono arrivate al sesto, ed avranno la possibilità di giocare l’eventuale bella in casa. Anche se a questo punto della stagione le statistiche servono a poco, durante il campionato il Green Le Mura Spring ha conquistato l’intera posta in palio, battendo per due volte Prato, all’andata 56-34 e al ritorno 59-78. Le top scorer della gara, per le biancorosse è stata Cherkaska con 318 punti, seconda assoluta in campionato, e Mandroni per Prato con 238 punti, quattordicesima in campionato.

"Ci aspettiamo di giocare dei turni di play-off da protagonisti - commenta Biagi - anche se sono partite particolari. Quello che abbiamo fatto in campionato adesso conta relativamente, se non per il fattore campo, perché chi hai davanti lotterà per passare il turno prima possibile. Noi cerchiamo di essere pronte già da sabato con l’intensità giusta e soprattutto con la mentalità adeguata a giocarci i play-off da protagonisti". L’appuntamento al Palatagliate è per domani alle 18.30, per questa prima gara importantissima, per il cammino delle biancorosse, che è stato già straordinario. E la speranza è che a sostenere le ragazze ci sia il pubblico delle grandi occasioni. Questa sarà anche l’occasione per iscriversi alla “Ego Women Run“ a favore del Centro Antiviolenza “Luna“ e dell’Associazione Silvana Sciortino contro le malattie neoplastiche.

Un altro evento significativo sostenuto anche dalla società biancorossa, da sempre attenta a queste iniziative importantissime.

Alessia Lombardi